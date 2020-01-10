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مسرحية "عطل فني" تحمل لافتة "كامل العدد" في أول يومين عرض بالسعودية

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:03 م
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عطل فني
عطل فني
نور طلعت
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بدأت مسرحية "عطل فني"،  يوم الأربعاء الموافق 8 يناير أول عروضها على مسرح بكر الشدي، البوليفارد، بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

ولاقت المسرحية منذ أول يوم عرض  نجاحًا ساحقًا وإعجاب الجمهور وعشاق المسرح الذين تدافعوا أمام شباك التذاكر للحصول على مقاعدهم، حيث حملت لافتة "كامل العدد" بالإضافة إلى تحقيقها لإيرادات عالية في أول يومين عرض.

تستمر مسرحية "عطل فني" في العرض على خشبة المسرح حتى  يوم ١٢  يناير الحالي، المسرحية من إنتاج وتأليف الشاعر أمير طعيمة، وتعد أول أعماله الإنتاجية .

جدير بالذكر أن مسرحيةعطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.

تضم المسرحية  7 أغانى، من كلمات أمير طعيمة، وهندسة صوت ماهر صلاح، بالإضافة إلى الاستعراضات المُبهرة حيث يُعد إنتاج مسرحية"عطل فني" الإنتاج الأضخم في تاريخ المسرح.

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