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"كلمة فركش زعلتني" حمدي الميرغني في حب الزعيم (صور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:44 م
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الزعيم عادل امام
الزعيم عادل امام
ريهام كمال
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انتهى المخرج رامي إمام، من تصوير مسلسل فلانتينو، والذي بدأ تصويره في الشهور الماضية بعد فترة من التوقف.

ونشر الفنان حمدي الميرغني، مجموعة من الصور تجمعه بالفنان الكبير عادل إمام، وأعلن عن إنتهاء تصوير مسلسل فلانتينو وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "الميرغني" على الصور الذي قام بنشرها قائلًا: "كل الممثلين بيفرحوا جدًا بكلمة فركش أخر يوم تصوير في أي عمل فني إلا انا في مسلسل فلانتينو،
كلمة فركش زعلتني وضايقتني أوووي".

وتابع: "شهور قضيتها بصور مع الزعيم كنت في قمة تركيزي أني أنبسط وأستمتع وأتعلم من الزعيم علي قد ماقدر".

وأضاف حمدي الميرغني، في شكر للمخرج رامي إمام: "شكرًا للمخرج المُبدع المحترم علي الفرصة اللي كنت بحلم بيها ويارب أكون طلعت عند حسن ظنك، فلانتينو رمضان٢٠٢٠ دعواتكم".

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور مع تعليقات كثيرة مقدمين لهم التهنئة ومتنين له التوفيق والنجاح في العمل، ومنها "والله انتا ممثل مجتهد وتستاهل كل خير أنا بحبك جدا"،"يا بختك يا عم حمدي شوفت الزعيم ربنا يوفقك يارب يا حمدي يخليك اسراء وتمار.

مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.
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