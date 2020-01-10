"إية القرف اللي جوايا دا".. عمرو سعد يتحدث عن شقيقه أحمد سعد

تعودنا دائما من الفنان أحمد سعد، على أنه يشارك جمهوره الأحداث واللقطات المهمة في حياتة إضافة إلى ذالك الصور والفيديوهات المضحكة.



ونشر سعد فيديو له بواسطة أبليكيشن "التيك توك"، وذالك عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "أحمد"، بروح من الضحك والفكاهة مع جمهوره وهو يتحول من أحمد سعد إلى عمرو سعد في فيديو على "تيك توك" ويردد "أنا بجد زهقت أحمد سعد اتجوز أحمد سعد اتطلق أنا بجد زهقت خلاص أنا لازم اتغير وفجئة يتحول إلى "عمرو" أخوه، ويردد "عمرو" إيه القرف اللي جوايا دا كنوع من الهزار مع "أحمد".



وعلق أحمد علي الفيديو قائلاً: "أنا بقيت عمرو سعد" في حين تفاعل معه الجمهور باللايكات وإيموشنات الضحك الكثيرة على الفيديو قائلين "عسل عسل، حلو بجد، مين اللي قرفان من مين".



يذكر أن الفنان أحمد سعد مغني مصري وهو أخو الفنان عمرو سعد وتزوج من الفنانة سمية الخشاب وانفصل عنها وارتبط بالفنانة "ريم البارودي " وانفصل عنها أيضا.