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"الصلابي" يبرر الاستنجاد بتركيا للتدخل في ليبيا (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:04 م
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القيادي في تنظيم الإخوان الليبي علي الصلابي
القيادي في تنظيم الإخوان الليبي علي الصلابي
الفجر السعودي
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برر القيادي في تنظيم الإخوان الليبي علي الصلابي، استنجاد حكومة الوفاق الليبية بتركيا وميليشياتها في وجه محاولات الجيش الليبي لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب.

وزعم الصلابي في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أن العثمانيين دخلوا ليبيا قديماً بطلب من أهلها لتحريرهم من الإسبان ثم فرسان مالطا عام 1510 و 1530، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وقال: إن "الإصلاحات العثمانية" ساهمت في نهضة ليبيا لاحقا، كما زعم أن العثمانيون أدخلوا إلى ليبيا ما يعرف بقوانين التنظيمات، وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية والإدارية وأحدثوا تغييرات في البلاد قادت ليبيا للحداثة بحسب زعم الصلابي.

وتجاهل الصلابي في حديثه ثورات الليبيين على العثمانيين؛ حيث عاشت ليبيا تحت الحكم العثماني لفترة زمنية دامت لأكثر من 3 قرون شهدات العديد من الثورات ضد حكم الأتراك، منها ثورة قبائل الرقيعات والربائع والمحاميد وثورة أولاد سليمان والفرجان في الوسط والجوازي في الشرق.

كما تجاهل الصلابي الجرائم التي ارتكبها الأتراك بحق الشعب الليبي، بقتلهم نصف سكان منطقة العجيلات في غرب ليبيا وارتكابهم "مجزرة الجوازي"، التي راح ضحيتها ما يقارب 10 آلاف من أبناء القبيلة، وتم تشريد تلك القبائل ‏في مصر وتشاد والنيجر، كما تنازلت تركيا عن ولاية "طرابلس الغرب وبرقة" للاستعمار الايطالي عام 1912، عبر اتفاقية أوشي لوزان.


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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا الصلابي التدخل في ليبيا

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