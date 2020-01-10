خبير سلامة مهنية: احذروا تشغيل الدفايات أثناء النوم

قال الدكتور طلعت بهلول، المحاضر في مجال الصحة والسلامة المهنية، إن هناك 3 أنواع من التدفئة عن طريق التكييفات، والدفايات الزيت، والدفايات الشمعة، منوها بأن أفضل أنواع الدفايات هى دفايات الشمعة.



وأشار "بهلول"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يفضل ترك الدفايات في الغرفة، بل يتم تدفئة الغرفة بها ثم إخراجها، وذلك لعدة أسباب منها اختلاف درجات الحرارة بين داخل وخارج الغرفة.



وحذر من وضع الدفاية بجانب أي مصدر للاشتعال، معقبا: "لا تضعوها بجانب ستارة أو سجاد.. وبلاش تنشروا عليها حاجة، وممنوع منعا باتا تشغيلها أثناء النوم"، منوها بأنه لا يفضل أن تعمل الدفاية لفترات طويلة.

