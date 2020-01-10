Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيمي طلعت زكريا لـ"الفجر الفني": أتمنى أرفع اسم والدي في الوسط الفني.. واستعد لمسلسل "رحيق زهرة"

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:43 م
Advertisements
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
حوار ولاء عبد الناصر
Advertisements
أحبت مجال التمثيل وخاضت أولى تجاربها التمثيلية مع والدها الراحل طلعت زكريا في سيت كوم "جوز ماما"، ثم مسرحية ترا لم لم مع النجم سمير غانم، وشاهدها المخرج مجدي الهواري ورشحها للمشاركة في مسلسل "الزوجة الرابعة".

فتحت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا قلبها لـ"الفجر الفني"، وتحدثت عن تجربتها فى مسرحية "الزهر لما يلعب" مع النجم سمير غانم، أعمالها الفنية الجديدة، نصائح والدها الراحل طلعت زكريا.

وإلى نص الحوار:

كيف كانت تجربتك فى مسرحية "الزهر لما يلعب" مع النجم سمير غانم؟

التجربة جميلة جدا وأنا كان ليا شرف التعاون مع النجم سمير غانم والنجمة شيرين، فأنا تعاونت معاهم من قبل وأيضاً فكرة عودة سمير غانم مع شيرين بعد مسرحية المتزوجون شيء ملفت وجديد، ووالدي من مدرسة أحمد الابياري، فعندما عرض علي الدور لم أتردد لحظة.


وماذا عن جديدك خلال الفترة المقبلة؟

استعد لمسلسل "رحيق زهرة" مع المخرج حسني صالح، وهو عمل صعيدي ممزوج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، وتعتبر أول تجربة صعيدية لى، ومن المقرر طرحه فى شهر يناير.

وما الشخصية التى تجسيدها خلال "رحيق زهرة"؟

أجسد شخصية نجاة وهي زوجة ابن الفنان عمرو عبد الجليل، وهي زوجة جدعة وتقف بجانب زوجها.

وهل كان سبب دخولك مجال التمثيل كون والدك الفنان طلعت زكريا؟

أنا والدي كان معترض تماماً على دخولي فى مجال التمثيل بسبب دراستي، ولكن أنا بحب التمثيل وحلمي أنا أصبح ممثلة، وجربني فى عمل معاه من خلال سيت كوم، ثم توقفت للانتهاء من الدراسة، ثم بعد ذلك بدأت ادخل مجال التمثيل وشاركت فى مسرحية ترا لم لم.

وما نصيحة والدك لك بخصوص التمثيل ؟

دائماً كان يقول لى مقولة"التمثيل إلا تمثل"، بمعني أن أمثل على طبيعتي دون تكلف كما كان هو يفعل.

وما أقرب عمل تحبيه لوالدك طلعت زكريا من أعماله ؟

أحب جدا فيلم "أبو علي" له، ويعتبر من أقرب أعماله إلى قلبي.

فى نهاية حديثنا ..ما طموحك فى مجال التمثيل ..وما الذي تتمنيه فى عام ٢٠٢٠؟

أنا مازالت فى بداية مشواري الفني وأتمني أن أقدم الكثير من الأدوار الجيدة، فطموحي بلا سقف، وأتمني فى ٢٠٢٠ أن يكون والدي فى الجنة ومرتاح فى مكانه، وأنا اسعي لرفع اسمه فى الوسط الفني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسلات جديدة مسلسلات فنانين افلام جديدة افلام اكشن افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ ساعة و 21 دقيقة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ ساعتين و 54 دقيقة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 3 ساعات

هدف بن شرفي الأول| نتيجة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو| رابط ON SPORT HD

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خلافات مع الزعيم ومواقف محرجة.. أسرار في حياة الفنان الراحل طلعت زكريا

في جنازة طلعت زكريا.. الأطفال: "إحنا جايين نشوف هنا الزاهد"

"يا حبيبي كل الناس بتحبك".. هنا الزاهد تودع طلعت زكريا

تعرف علي علاقة سمير غانم بخروج احمد فهمي من عزاء طلعت زكريا!(صورة)

عمر طلعت زكريا يوجه نداء لمخرج "عيلة حاحا": "محتاجين نفرح"

برفقة سمير غانم.. إيمي طلعت زكريا تشوق محبيها لعمل فني جديد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:12 م

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

02:23 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status