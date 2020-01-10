إيمي طلعت زكريا لـ"الفجر الفني": أتمنى أرفع اسم والدي في الوسط الفني.. واستعد لمسلسل "رحيق زهرة"

أحبت مجال التمثيل وخاضت أولى تجاربها التمثيلية مع والدها الراحل طلعت زكريا في سيت كوم "جوز ماما"، ثم مسرحية ترا لم لم مع النجم سمير غانم، وشاهدها المخرج مجدي الهواري ورشحها للمشاركة في مسلسل "الزوجة الرابعة".



فتحت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا قلبها لـ" الفجر الفني "، وتحدثت عن تجربتها فى مسرحية "الزهر لما يلعب" مع النجم سمير غانم، أعمالها الفنية الجديدة، نصائح والدها الراحل طلعت زكريا.



وإلى نص الحوار:



كيف كانت تجربتك فى مسرحية "الزهر لما يلعب" مع النجم سمير غانم؟



التجربة جميلة جدا وأنا كان ليا شرف التعاون مع النجم سمير غانم والنجمة شيرين، فأنا تعاونت معاهم من قبل وأيضاً فكرة عودة سمير غانم مع شيرين بعد مسرحية المتزوجون شيء ملفت وجديد، ووالدي من مدرسة أحمد الابياري، فعندما عرض علي الدور لم أتردد لحظة.





وماذا عن جديدك خلال الفترة المقبلة؟



استعد لمسلسل "رحيق زهرة" مع المخرج حسني صالح، وهو عمل صعيدي ممزوج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، وتعتبر أول تجربة صعيدية لى، ومن المقرر طرحه فى شهر يناير.



وما الشخصية التى تجسيدها خلال "رحيق زهرة"؟



أجسد شخصية نجاة وهي زوجة ابن الفنان عمرو عبد الجليل، وهي زوجة جدعة وتقف بجانب زوجها.



وهل كان سبب دخولك مجال التمثيل كون والدك الفنان طلعت زكريا؟



أنا والدي كان معترض تماماً على دخولي فى مجال التمثيل بسبب دراستي، ولكن أنا بحب التمثيل وحلمي أنا أصبح ممثلة، وجربني فى عمل معاه من خلال سيت كوم، ثم توقفت للانتهاء من الدراسة، ثم بعد ذلك بدأت ادخل مجال التمثيل وشاركت فى مسرحية ترا لم لم.



وما نصيحة والدك لك بخصوص التمثيل ؟



دائماً كان يقول لى مقولة"التمثيل إلا تمثل"، بمعني أن أمثل على طبيعتي دون تكلف كما كان هو يفعل.



وما أقرب عمل تحبيه لوالدك طلعت زكريا من أعماله ؟



أحب جدا فيلم "أبو علي" له، ويعتبر من أقرب أعماله إلى قلبي.



فى نهاية حديثنا ..ما طموحك فى مجال التمثيل ..وما الذي تتمنيه فى عام ٢٠٢٠؟



أنا مازالت فى بداية مشواري الفني وأتمني أن أقدم الكثير من الأدوار الجيدة، فطموحي بلا سقف، وأتمني فى ٢٠٢٠ أن يكون والدي فى الجنة ومرتاح فى مكانه، وأنا اسعي لرفع اسمه فى الوسط الفني.