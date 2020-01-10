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على طريقته الخاصة.. محمد عبد الرحمن يروج لـ"لص بغداد"

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:21 م
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محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
رباب مصطفي
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نشر الفنان محمد عبد الرحمن، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .

حيث ظهر محمد عبد الرحمن في الصورة، من كواليس الفيلم "لص بغداد" مرتدي تيشرت أسود وطاقية رصاصي، ونظارة أبيض، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

وعلق"عبد الرحمن"علي الصورة:"أن شاء الله نجاح ملهوش زي..لص بغداد 22 يناير بجميع دور العرض"وتفاعلا معه النشطاء من جمهوره بالأعجابات والتعليقات .

مُشاركة محمد عبد الرحمن في فيلم "لص بغداد"

والجدير بالذكر أنَّ محمد عبد الرحمن ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد" لص بغداد"، والفيلم من المُنتظر عرضه في يناير القادم، والفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة سينرجي.
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