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زاهي حواس عن ترميم المعبد اليهودي: "هيكون نمبر وان"

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:46 م
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زاهي حواس
زاهي حواس
هدى عبدالرازق
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ثمن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، ترميم مصر للمعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ترميم المتحف رسالة للعالم في منتهى الأهمية أن مصر تحتضن كل الأديان ولا تفرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.

وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المعبد اليهودي جزء من تراث مصر، فهو أقدم معبد في الإسكندرية، معقبا: "المعبد اليهودي في الإسكندرية سيكون نمبر وان بعد مكتبة الإسكندرية في المحافظة".

وأضاف وزير الآثار الأسبق، أن المعبد اليهودي سيكون واجهة سياحية يبنى عليها برامج سياحية كاملة، معقبا: "بعد ترميم المعبد لازم نضرب تعظيم سلام لمصر.. وهى بخير".
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