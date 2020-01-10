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الزراعة تكشف حقيقة انتشار أسراب الجراد في مصر

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:32 م
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جراد
جراد
أمنية فوزي
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نفى محمد القرش، معاون وزير الزراعة، انتشار أسراب الجراد، مؤكدًا أنها شائعة عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم رصد أي نوع من أنواع الجراد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن أي مجموعة صغيرة من الجراد يتم اكتشافها يتم التخلص منها وإبادتها بشكل فوري، وأن هناك خطة وقائية وضعتها وزارة الزراعة لمنع دخول أسراب الجراد إلى مصر.

واستكمل: "نتابع كل الظواهر المناخية المتواجدة والتقارير العالمية، لرصد وجود أي حالة تدعو للقلق؛ لتأمين الحدود بشكل مستمر كخطوات استباقية"، لافتًا إلى أن هناك إجراءات شديدة للتعامل مع الجراد.

وطمأن المصريين، قائلًا: "لا يوجد جراد في مصر، وإذا حدث أي شيء سيتم إبادته بشكل فوري"، مؤكدًا أن البلاد آمنة تمامًا من الجراد.
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