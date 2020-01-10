"الفجر" ترصد معاناة أهالي ١٥ مايو بمدينة جمصة السياحية

تعاني منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية حالة شديدة من الإهمال وانهيار البنية التحتية وغرق المباني والعقارات وكذلك شوارع المنطقة في مياه الصرف الصحي بشكل تصعب معه الحياة رغم الوعود الكثيرة بتطوير جمصة التي لم تكاد تخلو منها أحاديث المسؤولين الذين تولوا مقاليد هذه المدينة السياحية الوحيدة بمحافظة الدقهلية على شاطئ البحر المتوسط، والأهم ملاصقتها لمدينة المنصورة الجديدة التي يطمح الجميع أن تحدث نقلة نوعية في شكل التطوير العقاري بالمنطقة.





ورصدت الفجر معاناة منطقة ١٥ مايو من غرق المنطقة بأكملها في مياه الصرف الصحي، وأشار أحد أهالي مدينة 15 مايو إلى أن مياه الصرف أغرقت المنازل والمنشأت تحت الإنشاء ما يهدد بانهيارها لكون المنطقة عائمة على مستنقع من الصرف الصحي والبنية التحتية للصرف غير صالحة.





وكشف سكان المنطقة مدى المعاناة التي يعانوها من أنهم يقوموا بسحب مياه الصرف بكساحات على نفقتهم الخاصة وأحيانا يقوم مجلس المدينة بهذه المهمة، ما يؤدي لهروب الملاك والمستمرين من التعامل بالمنطقة في ظل ما تعانيه سوق العقار عمومًا من حالة ركود شديدة.





من جانبه أكد محمد عبدالباقي نائب رئيس جمصة والقائم بأعمال رئيس مدينة جمصة متابعتة أعمال الصرف الصحي في المنطقة، والقيام بكسح وتسليك البيارات وتطهيرها حفاظًا على الصحة العامة والشكل الحضاري.





وفي ذات السياق أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن أن الحكومة وفرت 65 مليون جنيه لتطوير مشروع الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة والتي ظلت تعاني من تردي أوضاع الخدمات بها منذ إنشائها.



يشار أن تقسيم 15 مايو المقام على مساحة 510 فدان، عبارة عن 6 مجاورات، وتضم 4590 قطعة كبداية لتوسيع رقعة الاستثمار من جانب الحكومة، وتضرر مواطني تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية من انتشار القمامة والباعوض والحشرات الناقلة للأمراض.