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مستشار بأكاديمية ناصر يكشف الهدف من المناورات العسكرية الأخيرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:24 م
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اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
هدى عبدالرازق
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المناورات التي تنفذها القوات المسلحة تعتبر أكبر من التدريبات المعتادة، حيث تستهدف تجربة الأسلحة الجديدة، ودمجها مع القديمة.

وأشار "شهود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن القوات المسلحة هى ذراع الشعب المصري، وقتما يتم استدعاؤه يكون جاهزًا لتلبية طلب الشعب، معقبا: "مثلما يأمر ينفذ".

ولفت مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن المناورات التي يتم تنفيذها ليس لها علاقة بالمهاترات التي تحدث حولنا، منوها بأن الاعتداءات التركية على ليبيا ساهمت في توحيد الشعب الليبي.
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الكلمات المفتاحية

توك شو تدريبات عسكرية اللواء ناجي شهود القوات المسلحة أخبار مصر

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