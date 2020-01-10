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اختناق أسرة استخدمت الأخشاب لتدفئة المنزل بالغربية
الجمعة 10/يناير/2020 - 06:18 م
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تعرضت أسرة كاملة بمدينة زفتى، التابعة لمحافظة الغربية، للاختناق بسبب استخدامهم طريقة حرق قطع الأخشاب للتدفئة.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى العام بزفتى بوصول حالات إختناق ناتجة عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول تدفئة منزلهم بالامكانيات المتاحة لديهم، عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب المحترقه وسرعان ما ازداد ف التوهج فى حين قد غلبهم النوم، سهو عن إخراجها قبل غفوتهم، فتصاعد الدخان وملئ جميع أرجاء المنزل ما أدى إلى إصابة جميع الأسرة بحالة إختناق.
وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الإسعافات اللازمة وقد إستقرت حالتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتى طلبت تحريات المباحث.
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