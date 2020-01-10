البطريرك الراعي يستقبل حاكم مصرف لبنان

استقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الجمعة، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي قدم لغبطته التهاني بأعياد الميلاد.



كما استقبل غبطته سفير إيطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي في زيارة وداعية مع إنتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.



هذا وكان غبطته قد استقبل قبل الظهر، وفدا من المركز الماروني للتوثيق والأبحاث برئاسة سيادة المطران سمير مظلوم للتهنئة بالأعياد المجيدة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسيّة والمعيشيّة.



ومساءا التقى البطريرك الراعي، الدكتورة ثريا بشعلاني أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط وقد جرى التداول في الإعداد للجمعية العامة التي ستعقد خلال شهر سبتمبر القادم.