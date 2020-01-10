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رشا مهدي تشارك جمهورها بإطلالاتها الشتوية المميزة

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:28 م
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رشا مهدي
رشا مهدي
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .



وظهرت رشا مهدي في الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وسماعة رأس أسود، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت في إطلالة شتوية أنيقة ومميزة .


وعلقت"مهدي"علي الصورة:" هلبس سماعتي وأسمع مزيكتي" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

مسلسل"رمضان كريم":

شاركت الفنانة رشا مهدي، في بطولة مسلسل"رمضان كريم" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، سيد رحب، محمد لطفي، نجلاء بدر، شرين الطحان، عمر عبد العزيز، شريف سلامة، روبي، ريهام عبد الغفور،وحقق مسلسل"رمضان كريم" نجاحاً كبيراً وسط جمهورها .


ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رشا مهدي، مشاركتها في بطولة مسلسل"أطمني" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أنوشكا يسرا اللوزي، محمد علاء، سامح الصريطي، شرين، تأليف أحمد صبحي .
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