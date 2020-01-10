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الولايات المتحدة : معدل البطالة يستقر عند أدنى مستوياته في 50 عام نهاية ديسمبر

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:59 م
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بوابة الفجر
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 تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في ديسمبر، لكن وتيرة التوظيف لاتزال كافية وزيادة للبقاء على الطريق الصحيح صوب أطول نمو اقتصادي في التاريخ بالرغم من زيادة التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الذي تضرر بفعل خلافات التجارة.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية،  أيضا استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في خمسين عاما عند 3.5 بالمئة. 

وانخفض مقياس أوسع نطاقا للبطالة إلى مستوى منخفض قياسي عند 6.7 بالمئة الشهر الماضي، وذلك بالرغم من تراجع الزيادات في الأجور.

ومن غير المرجح أن يغير التقرير تقييم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن الاقتصاد والسياسة النقدية كليهما في ”وضع جيد“.

وأظهر المسح الحكومي للمؤسسات أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 145 ألف وظيفة الشهر الماضي، فيما تراجعت الوظائف بقطاع التصنيع بعد أن كانت قد زادت في نوفمبر تشرين الثاني بفعل عودة نحو 46 ألف عامل إنتاج إلى العمل في جنرال موتورز بعد إضراب. ودعمت درجات حرارة أكثر اعتدالا من المعتاد في ديسمبر كانون الأول التوظيف في مواقع البناء.

وجرى تعديل بيانات أكتوبر ونوفمبر  لتظهر تراجعا في عدد الوظائف التي جرت إضافتها بواقع 14 ألفا عما ذُكر في التقرير السابق. ووفر الاقتصاد 2.1 مليون وظيفة في 2019، وهو أقل من 2.7 مليون في 2018.

لكن تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل لم يتمخض عن تضخم قوي في الأجور. وزاد متوسط الأجر في الساعة ثلاثة سنتات أي ما يعادل 0.1 بالمئة بعدما زاد 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في ديسمبر كانون الأول، صعدت الأجور 2.9 بالمئة بعد ارتفاعها 3.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

 

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