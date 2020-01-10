الأوقاف: 2.7 مليار جنيه تكلفة إحلال وتجديد المساجد في 6 سنوات

قالت وزارة الأوقاف، إن إجمالي ما تم إنفاقه على إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد في الفترة من يوليه 2013 حتى ديسمبر 2019 بلغ (2،388،221،802) وذلك لإحلال وتجديد وصيانة وترميم (3183) مسجدًا، في حين بلغ ما تم إنفاقه على فرش المساجد في تلك الفترة (383) مليون جنيه وذلك لفرش (8133) مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ماتم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد (2،771،221،802) جنيه.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي ما تم صرفه من المساعدات النقدية والعينية والقرض الحسن وصكوك الأضاحي وتحقيق شروط الواقفين في الفترة نفسها ما يزيد على المليار ونصف المليار جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.