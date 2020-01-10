علي جمعة: الأرض المخصصة للبناء ليس عليها زكاة





ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، جاء فيه: " أمتلك شقة وقطعة أرض وتركتهم لأولادي لحين كبرهم هل عليها صدقة أو زكاة؟".وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع "اليوتيوب"، اليوم الجمعة، قائلًا: "إنه لا الشقة أو قطعة الأرض التي مخصصة لبناء أو المحل عليها زكاة وهي ليست من أموال الزكاة".وأوضح مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الزكاة تكون في النقدين على المدخر من المال، وفي الزروع، وفي الأنعام والماشية واختلفوا الفقهاء في الخيل وعسل النحل والزيتون، لكن لم يقل أحد أن هناك زكاة على كل ملك، مشددًا على أنه حتى الألماس ليس عليه زكاه، بينما الذهب عليه زكاة رغم أن الألماس أغلى من الذهب؛ لكون الله خصص أشياء تصلح لأن نواسي بها الفقير ونغني حاله، ولم يجعل هناك أشياء من الملك وهي غير قابلة للتقسيم تخفيفًا من الله سبحانه وتعالى.