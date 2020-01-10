Advertisements
Advertisements
Advertisements

واشنطن تؤكد إرسال الوفد الأمريكي إلى العراق لبحث الالتزامات وليس للانسحاب

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:49 م
Advertisements
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أي وفد أمريكي سيرسل إلى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأمريكي,

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال تصريحات، اليوم الجمعة، إن واشنطن وبغداد بحاجة لمناقشة مسألة الأمن بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية.

ومن جانب آخر طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق.

وأكد "عبد المهدي"، أن العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل الموجودين على الأراضي العراقية.

ولفت إلى أن "أولوياته تنحصر في محاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى".

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني بعد أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفد أمريكي وحدة الوطن لقوات العراق الخارجية الأمريكية الانسحاب

أخبار تهمك

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 16 ساعة

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يتحدث عن مواجهة فريقه غدًا أمام توتنهام ويعلن غياب نجما ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ يوم

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

منذ أقل من ساعة

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد الشاب يتصدر قائمة أغلى مواهب في العالم

منذ 37 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصادر: إيران تتحرك للسيطرة على شرق سوريا

إيران تواصل نشر الإرهاب في العراق

إيران تواصل أنشطتها الخبيثة لتدمير العراق

قائد فيلق القدس الجديد: ستشاهدون جثامين الأمريكيين بالشرق الأوسط

القصة الكاملة لمقتل "سليماني".. إيران تتوعد وأمريكا ترد: الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لطهران

عبدالمهدي: وجود القوات الأجنبية تنحصر بتدريب القوات العراقية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:27 م

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا حاول سرقته

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

04:22 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

01:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status