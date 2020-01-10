واشنطن تؤكد إرسال الوفد الأمريكي إلى العراق لبحث الالتزامات وليس للانسحاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أي وفد أمريكي سيرسل إلى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأمريكي,





وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال تصريحات، اليوم الجمعة، إن واشنطن وبغداد بحاجة لمناقشة مسألة الأمن بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية.





ومن جانب آخر طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق.





وأكد "عبد المهدي"، أن العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل الموجودين على الأراضي العراقية. ولفت إلى أن "أولوياته تنحصر في محاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى". وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة. وجاء الهجوم الإيراني بعد أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.





