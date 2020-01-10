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خبير عسكري: مناورة قادر ٢٠٢٠ رسالة طمأنة للشعب المصري

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:47 م
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اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
كريم وزيري
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نفذت القوات المسلحة المصرية مناورة قادر 2020، وشاركت فيها تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا لـ "لفجر"، إن المناورة رسالة طمأنة للشعب المصري، في ظل التهديدات والمخاطر المحيطة بالبلاد مشيرا إلى أن مصر تحارب الإرهاب والجماعات المسلحة والخطرة نيابة عن العالم.

وأكد العمدة أن مصر لاتعادى أحدا ولكنها لن تتهاون ضد أي معتد غاشم يحاول المساس بمقرات مصر أو شعبها أو أمنها القومي أو ثرواتها الطبيعية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا زالت تحارب بشرف وأن المناورة العسكرية التى نفذتها القوات المسلحة هي عبارة عن رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري.
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الكلمات المفتاحية

مناورة قادر 2020 القوات المسلحة الإرهاب

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