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متصلة تبكي: "نفسي أكون أم".. وأزهري يرد

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:33 م
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الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر
رقية جمال
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انهارت متصلة تُدعى "سحر" من القاهرة من البكاء على الهواء، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.

وقالت "سحر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء عبد الحميد، ببرنامج "وبكرة أحلى" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، إنها تبلغ من العمر 38 عامًا ومتزوجة منذ 8 سنوات ولم تنجب حتى الآن، معقبة: "نفسي أكون أم وظروفي متسمحش أني أعمل عملية للإنجاب وناس بتقولي خلاص سنك كبر ومش هينفع تخلفي"، مناشدة لمياء عبد الحميد بمحاولة مساعدتها لإجراء عملية للإنجاب.

وتدخل الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، قائلًا: "أنتي كبرتي أمال زوجة سيدنا إبراهيم كانت في الـ 80 من عمرها وكان عندها أمل في ربنا وعندما قال لها سيدنا إبراهيم – عليه السلام- خلاص كدا، قالت له أني لي باب عند الله لا يغلق وأعلم أن الله لن يرد خاطري إلا مجبورة، فيأتوا لها الملائكة ليبشروها بإسحق ومن وراءه يعقوب، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: " وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ".

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الكلمات المفتاحية

يعقوب الشيخ محمد أبو بكر الأزهر

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