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"أهمية تعليم المرأة" ندوة بثقافة الفيوم (صور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:14 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقدت مكتبة الشباب بقصر ثقافة الفيوم جلسة نقاشية حول شعر أمير الشعراء أحمد شوقي أدارها سمير فرج الذي تناول مرحلتي حياة أمير الشعراء قبل المنفى وبعدها وكذلك إسهاماته فى بعث الشعر العربي وسبب تلقيبه بأمير الشعراء.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار محاضرة بعنوان "أهمية تعليم المرأة" ناقشها مصطفى أحمد مدير هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بطامية الذي تحدث عن كيف أن هذا التعليم يعتبر سلاح للمرأة لمواجهة التحديات بالمستقبل وصناعة جيل كامل على وعى وثقافة.

نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكي بعنوان "فكرة فى معلومة" تضمنت الورشة توزيع كتب من المكتبة على الأطفال واختيار المعلومات المفيدة المهمة للاستفادة منها مع مسابقات في المعلومات العامة بين الرواد.
"أهمية تعليم المرأة" ندوة بثقافة الفيوم (صور)
"أهمية تعليم المرأة" ندوة بثقافة الفيوم (صور)
"أهمية تعليم المرأة" ندوة بثقافة الفيوم (صور)
"أهمية تعليم المرأة" ندوة بثقافة الفيوم (صور)
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