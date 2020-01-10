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وزراء الاتحاد الأوروبي يركزون على إعادة إيران إلى الاتفاق النووي

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:04 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قال وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لاجكاك، اليوم الجمعة، إن الصفقة النووية الإيرانية لم تنته وأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيركزون على إيجاد سبل؛ لكيفية إعادة طهران إلى الاتفاق بعد قرارها بإلغاء حدود التخصيب.

وصرح وزير الخارجية السولفاكي، للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأن الخطوات التي أعلنوها قابلة للانعكاس والتحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، لكننا لسنا سعداء بالخطوة 5 التي تم الإعلان عنها.

وأضاف، أنها ليست النهاية إذا كانت اللعبة، ونأمل أن نتمكن من مساعدة إيران على العودة إلى اللعبة.

وفي اجتماع طارئ نادر، قد يتجنب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين ينضم إليهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أي رد دبلوماسي صارم في الوقت الحالي بعد أن تراجعت واشنطن وطهران عن حريق صاخب عقب مقتل الولايات المتحدة لجنرال إيراني في العراق وضربات صاروخية انتقامية من جانب إيران تجنبت الإصابات العسكرية.

وقال دبلوماسي بارز بالاتحاد الاوروبي لـ"رويترز"، إن رغبة ايران في منع تصاعد الازمة دفعتنا لبعض الوقت وله تأثير تهدئة هذا قليلا.

ولكن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، حذر قبل الاجتماع الذي ظهر بعد ظهر اليوم الجمعة، من أن إيران يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا خلال عام إلى عامين، إذا قطعت إيران بالكامل اتفاق الاحتواء النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية في عام 2015.

وقال لو دريان في إذاعة"RTL"، إذا استمروا في فضح اتفاق فيينا، ثم نعم، خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بين سنة وسنتين، يمكنهم الحصول على سلاح نووي، وهذا ليس خيارًا.

وتجاهلت إيران تدريجيًا قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم للوقود النووي، منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، مطالبًا بفرض قيود أكثر صرامة على إيران.

وقالت إيران، إن خطواتها بعيدًا عن الصفقة يمكن عكسها إذا عادت واشنطن إليها ورفعت العقوبات المشددة التي أضعفت الكثير من تجارة النفط في إيران.

وسلطت التوترات الصاخبة الضوء على صراعات أوروبا للتأثير على أي من الجانبين ولعب دور الوساطة مع القوى الأوروبية، التي تحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشدة الضغط على إيران للالتزام بالاتفاقية النووية.

وفي وقت متأخر من يوم أمس الخميس، تحدث كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، نحن بحاجة إلى تنسيق وزيادة تأثير كل شخص في محاولة لتهدئة ما يفعله الإيرانيون، لكن الأمر نفسه بالنسبة للأمريكيين، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو سوء التقدير.

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الكلمات المفتاحية

ايران القوي العالمية التخصيب الاتفاق النووي الاتحاد الاوروبي

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