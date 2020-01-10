نشاط مكثف لـ"السيسي" خلال أسبوع (فيديو)

أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يستعرض نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أسبوع تابع فيه تطورات الملفات المحلية والإقليمية.





وتضمن نشاط الرئيس لقاءه برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام، وأشار إلى ضرورة عرض الآراء والاتجاهات كافة والاطلاع على الرأي والرأي الاخر، فضلًا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.





كما تضمن نشاط الرئيس إلقاء كلمة من كاتدرائية ميلاد المسيح بمناسبة عبد الميلاد المجيد، وجه خلالها رسالة طمأنة للشعب المصري بأنه لا يوجد مجال للقلق في ظل وجود وحدة بين أطياف الشعب، كما هنأ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك.





واجتمع الرئيس لمتابعة جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء، باجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، فضلًا عن استقباله مستشار العاهل الأردني بشر الخصاونة، وأعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الأردن على مختلف المستويات، إلى جانب استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الصينية، وتأكيده على أهمية العمل على حلحلة الوضع الليبي الراهن ووضع حد للتدخلات الدولية غير المشروعة.



