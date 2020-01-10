11 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع

قلصت البورصة المصرية خسائرها إسبوعية في أخر جلستين بالرغم من تراجع البورصات العربية بشكل جماعي عقب زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيرانى على يد الولايات المتحدة في بغداد ورد طهران بضرب قواعد عسكرية أمريكية في العراق، وفقد رأس المال السوقي نحو 11 مليار جنيه بنهاية التعاملات أمس.





وبلغت الخسائر الأسبوعية للبورصة المصرية 10.7 مليار جنيه ليسجل رأس المال السوقي 696 مليار جنيه،

وهبط المؤشر الرئيسي "إى جى إكس30" بنحو 1.22% ليسجل مستوى 13729 نقطة،وتراجع مؤشر " إى جى إكس 70" بنحو 2.65%، ليسجل 522.4 نقطة، فى انخفض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100" نحو 2.56%، ليسجل 1363 نقطة.