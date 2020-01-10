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أحمد كرارة ينضم لأسرة "حكايات بنات" في جزئيه الرابع والخامس

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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تعاقد الفنان الشاب “أحمد كرارة “مع المنتج طارق الجنايني للمشاركة في مسلسل “حكايات بنات” الجزء الرابع والخامس، والذي بدأ انطلاق تصويره خلال أيام قليلة استعدادًا لعرضه.

ويقوم حاليا “أحمد كرارة” بالتحضيرات والتجهيزات على الشخصية الجديدة التي سيقدمها في المسلسل استعداد للبدء في التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة

الجزء الثالث والرابع من “حكايات بنات” هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئيين الجديدين من العمل مطلع شهر ديسمبر الجاري، ليتم عرضهما الجديد على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا مع الجمهور مسلسل “حكايات بنات” إشراف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، إخراج مصطفى أبو سيف.
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الكلمات المفتاحية

حكايات بنات أحمد كرارة

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