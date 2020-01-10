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المسلماني: هتلر وستالين جلسا على مقهى واحدة و"كانوا ضايعين" (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الـ "BBC" أعدت تقريرا هاما عن إثنين من المقاهي الشهيرة في فيينا خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، حيث كان يجلس على تلك المقاهي شخصيات أصبح لها شأن كبير فيما بعد، وساهمت في تغيير التاريخ، ومسار القرن العشرين بأكمله.

وأشار "المسلماني"، خلال برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم"، إلى أن المقهيين هما مقهى سنترال، ولاندتمان، حيث كان يجلس بهما هتلر، وستالين، وفرويد، وجوزيف تيتو، وليون تروسكي، منوها بأن النمسا حينها كانت قوى عظمى، وليست دولة صغيرة.

وأضاف أن فيينا كانت مدينة من أجمل مدن العالم، ومقاهيها شهيرة جدا، وكان بها عدد كبير من السياسيين، وكان بها 13 لغة، لافتا إلى أن مقهى سنترال كان يتوجه لها الناس صباحا لاحتساء القهوة، ويتردد أنه قد حدث نقاش بين هتلر وتيتو وتروسكي على المقهى.

تابع أن هتلر الذي كان يبحث عن عمل حينها أصبح زعيم ألمانيا، وحارب العالم، وستالين أصبح زعيم الاتحاد السوفيتي فيما بعد، معقبا: "فلسفة التاريخ لما هتلر وستالين يجلسوا على مقهى واحدة، وهما الاتنين ضايعيين، وبعد كده يحكموا العالم".
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الكلمات المفتاحية

هتلر مقهى ستالين المسلماني

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