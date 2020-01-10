منسق "مودة" يوجه رسالة إلى المقبلين على الزواج لتجنب الطلاق

قال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التضامن باطلاق مبادرة مودة جاء بعد نظرة عميقة من الرئيس أن هناك ارتفاع في نسب الطلاق.





وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فأن عدد حالات الطلاق في 2018 وصلت إلى 211 ألف حالة سنويا.



