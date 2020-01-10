البورصات الأوربية ترتفع في مستهل التعاملات

ارتفعت البورصات الأوربية في مستههل التعاملات اليوم الجمعة، ليصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 420.6 نقطة.









وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 7630.5 نقطة.





وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 ليسجل 13526.7 نقطة.





وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 6048.9 نقطة.





وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.1095 دولار.