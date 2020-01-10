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هذا ما قاله فالفيردي بعد خسارة برشلونة المدوية من أتلتيكو مدريد

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:04 ص
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فالفيردي
فالفيردي
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أعرب أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن استياءه عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد أمس الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

قال فالفيردي: "سيطرنا على مجريات المباراة في أغلب الوقت، لكن الحظ لم يحالفنا لاستغلال كل الفرص، بينما سجل أتلتيكو من فرصه جميعها".

بسؤاله عن الثغرة في العمق والتي أدت إلى أهداف أتلتيكو الثلاثة، قال فالفيردي: "لقد فوجئنا بهدف مبكر في الشوط الثاني بعثر أوراقي، لكننا عدنا وسجلنا هدفين بخلاف هدف التعادل والتقدم، وألغيا من قبل الفار، في النهاية فاز أتلتيكو!"

بدأ فالفيردي واثقًا من استمراره في منصبه، إذ قال: "آمل ألا تؤثر هذه الهزيمة على مشوارنا في الليجا، ونحن نسير بشكل جيد ونحقق نتائج طيبة."

واختتم فالفيردي تصريحاته، قائلًا: "أتلتيكو استحق الفوز، وكذلك ريال مدريد أمس، وأتمنى أن تحظى الجماهير السعودية بمشاهدة نهائي جميل".
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فالفيردي خسارة برشلونة من اتلتيكو مدريد خسارة برشلونة الكاس الاسباني

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