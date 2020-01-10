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أسعار الذهب تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:55 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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واصلت أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع التوتر فى منطقة الشرق الأوسط بعد مقتل قائد على عسكري إيراني في بغداد عن طريق الولايات المتحدة لترد طهران بضرب قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

وهبطت أسعار الذهب بعد انخفاضها بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1550.66 دولار للأوقية، وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار يوم الخميس.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1551.60 دولار.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن إيران أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.

وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي تريدر، ”نرى تقبلا للمخاطرة ودولارا أقوى وأسهما في صعود.

وتابع إينس: ”إلى جانب قول الرئيس الأمريكي إن إيران تتراجع، فإن مشروع قانون نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب للحد من السلطات التنفيذية لترامب ضد إيران يقلل الضغط في الشرق الأوسط“.

كان مجلس النواب الأمريكي أقر يوم الخميس قرارا لمنع ترامب من أخذ مزيد من الإجراءات العسكرية بحق إيران.

وتراجع سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض. وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يونيو حزيران، بصعوده نحو ستة بالمئة حتى الآن.

وتقدمت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها في خمسة أسابيع، في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة أيضا مسجلا 968.49 دولار.
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سعر العقود الأجلة التوترات في الشرق الأوسط التسليم الفوري أسعار الذهب

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