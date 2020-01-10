بالأسماء.. إصابات خطيرة لـ7 أشخاص في حريق هائل بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد، صباح اليوم الجمعة، وذلك جراء اشتعال النيران في أحد غرف الحراسة بمركز الخولي للتنمية البشرية والتقويم السلوكي بمنطقة كسفريت طريق القناة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.



وتلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب حريق هائل في أحد الغرف الحراسة بمركز الخولي للتنمية البشرية بمنطقة كسفريت دائرة مركز فايد، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد يوسف محمد 31 عامًا، وعبده محمد عبده 20 عامًا، وعبد الرحمن جمال عبد الاه 23 عامًا، ومحمد حامد محروس 44 عامًا، وخليل سويلم محمد 35 عامًا، ومعتصم خالد حسين 20 عامًا، وهاشم عادل السيد 19 عامًا.



وتمكنت سيارات الإطفاء والدفاع المدني من السيطرة على الحريق، بينما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

