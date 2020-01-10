مد فترة عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالي لمدة 3 أشهر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تقرر استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في شهر مارس المقبل وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة لتعزيز دورها الرئيسي في تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.





وقالت جامع أن الوزارة بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الإقتصادي.





جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة برؤساء المجالس التصديرية والذي استعرض خطة عمل المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة ومشكلات وتحديات الصادرات المصرية بالأسواق العالمية ومقترحات حلها ،حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئه تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء 12 مجلس تصديري.





وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على التنسيق والتشاور المستمر مع المجالس التصديرية لوضع الخطط والبرامج الداعمة لمنظومة الصادرات المصرية وترجمتها الى واقع ملموس بما يحقق أهداف خطة الحكومة في الإرتقاء بمعدلات التصدير خاصه في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقطاعي الصناعة والتصدير بإعتبارهما ركائز أساسية في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي.





ولفتت وزيرة التجارة والصناعة الى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية بما يسهم في الحفاظ على سمعة مصر في الاسواق الخارجية مع تعظيم الاستفادة من المشاركة في المعارض الخارجية باعتبارها احد الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي .





وقد أعرب رؤساء المجالس التصديرية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزاره التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتعظيم دور المجالس بإعتبارها إحدى الاذرع الرئيسية وشريك أساسي في تنفيذ رؤية و خطة الحكومة للنهوض بالصادرات السلعية المصرية خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بملف التصدير.





وأشاروا الى أهمية استكمال تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات مؤكدين أن المرحلة الماضية شهدت تجاوب كبير من الشركات المصدرة في ضخ استثمارات جديدة واجراء توسعات لمشروعاتهم من خلال المبادرة التي أقرتها الحكومة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة .





كما أشاد رؤساء المجالس التصديرية بالدور الايجابي الكبير الذي لعبته وزيرة التجارة والصناعة في توفير 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية خاصة وأن المعارض تمثل إحدى الروافد الأساسية للترويج والتسويق للمنتج المصري في الأسواق الخارجية مؤكدين في هذا الصدد الى اهمية الدور البارز الذي تلعبه المكاتب التجارية المصرية بالخارج في تقديم كل الدعم والمساعدة للشركات المصدرة في مختلف الأسواق الخارجية.