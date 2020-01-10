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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-1-2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:15 ص
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أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت أمس في بعض الأنواع ليتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح ما بين 23 – 29 جنيها، والبلطى "2" بين 18-22 جنيها، والبلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وفيليه البلطى30 – 90 جنيها.
 
وتراوح سعر كيلو القشر بياض ما بين 55-60 جنيها، وسمك الثعابين يتراوح ما بين 50-180جنيها والمكرونة السويسى 50-65 جنيها،  والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها، وسمك موسى ما بين 50-66 جنيها للكيلو. 

 وسعر سمك الوقار 40 – 70 جنيها، والقاروص 40 – 80 جنيها، والسردين 27 – 33 جنيها، وسعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، والبربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وأسعار الجمبرى تراوحت ما بين 85- 450 جنيها حسب الحجم.
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الكلمات المفتاحية

سعر كيلو البلطي سعر الكابوريا سعر البوري أسعار الجمبري أسعار الأسماك

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