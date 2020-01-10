أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-1-2020

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت أمس في بعض الأنواع ليتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح ما بين 23 – 29 جنيها، والبلطى "2" بين 18-22 جنيها، والبلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وفيليه البلطى30 – 90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو القشر بياض ما بين 55-60 جنيها، وسمك الثعابين يتراوح ما بين 50-180جنيها والمكرونة السويسى 50-65 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها، وسمك موسى ما بين 50-66 جنيها للكيلو.



