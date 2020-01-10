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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-1-2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:29 ص
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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-1-2019 في الأسواق المحلية، وشهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار خلال تعاملات الشهر الجارى وكانت اسعار الدواجن شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات الشهر الماضية وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

أسعار كرتونة البيض اليوم 

 سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 35 إلى 36 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 35 إلى 37 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى  3.00 جنيه.
 سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-1-2020

سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 22 إلى 23 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 31 إلى 32 جنيه.
سجل سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 14 إلى 18 جنيه.​​​​
سجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه.
 سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه
 سجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 32 إلى 35 جنيه
 سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه
 سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.
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