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إيران تدعوا خبراء من "بوينج" للمشاركة في تحقيقات الطائرة الأوكرانية

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:41 ص
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الطائرة الأكروانية المنكوبة
الطائرة الأكروانية المنكوبة
الفجر
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دعت إيران، اليوم الجمعة، خبراء من شركة بوينغ للمشاركة في التحقيقات بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

يُذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، من طراز "بوينج 737"، تحطمت في سماء إيران، بعد إقلاعها من مطار الخميني، ما أسفر عن تدميرها ومقتل 176 شخصا، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينج"، وأعلنت قبل بدء التحقيقات بأن السبب هو عطل فني في الطائرة.
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مطار الخميني الطائرة الاوكرانية الطائرة الأوكرانية المنكوبة الخطوط الأوكرانية

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