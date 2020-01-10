نجم ولفرهامبتون على رادار مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع الإسباني أداما تراوري نجم وولفرهامبتون في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن أداما تراوري يعتبر واحد من اللاعبين ال ذين تألقوا في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي لاسيما أمام مانشستر سيتي بعد أن سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في مباراتين خاضهما في مواجهة بطل إنجلترا.



وأكد الموقع الإيطالي أن أداما تراوري أصبح هدفًا لمانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية بسبب يتمتع به من قوة جسمانية وبدنية كبيرة بالإضافة إلى سرعته وهي مواصفات لا تتواجد عند نجوم بيب جوارديولا في مكان أداما.



وذكر الموقع الإيطالي أن تراوري البالغ من العمر 23 عامًا لن يرحل عن وولفرهامبتون بأقل من 80 مليون يورو وهو السعر الذي حدده النادي مما قد يجعل مانشستر سيتي ينتظر حتى الصيف المقبل من أجل حسم الصفقة.