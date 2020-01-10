إجراءات عاجلة من مترو الأنفاق بسبب موجة الطقس والأمطار

أعلنت شركة مترو الأنفاق، حالة الطوارىء بسبب موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد حاليا، حيث قررت تخفيض سرعة قطارات المترو من 80 كم ساعة إلى 60 م ساعة خلال الأمطار الغزيرة والسيول، ونشر فرق صيانة وطواريء دورية للتعامل مع أي أعطال، والعمل على إزالتها وإصلاحها فورًا، منعا لتعطيل مصالح الركاب، كما نشرت عمال النظافة في المحطات العلوية لسحب مياه الأمطار والتعامل معها فورا.



وتمر البلاد بموجة من الطقس السيء من المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت.



كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة الموافق 2020110، لافتة إلى أنه تتساقط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى القاهرة خفيفة إلى متوسطة ومناطق متفرقة من شمال الصعيد كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.