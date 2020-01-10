عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراءات عاجلة من مترو الأنفاق بسبب موجة الطقس والأمطار

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:24 ص
Advertisements
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
الفجر
Advertisements
أعلنت شركة مترو الأنفاق، حالة الطوارىء بسبب موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد حاليا، حيث قررت تخفيض سرعة قطارات المترو من 80 كم ساعة إلى 60 م ساعة خلال الأمطار الغزيرة والسيول، ونشر فرق صيانة وطواريء دورية للتعامل مع أي أعطال، والعمل على إزالتها وإصلاحها فورًا، منعا لتعطيل مصالح الركاب، كما نشرت عمال النظافة في المحطات العلوية لسحب مياه الأمطار والتعامل معها فورا.

وتمر البلاد بموجة من الطقس السيء من المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة الموافق 2020110، لافتة إلى أنه تتساقط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى القاهرة خفيفة إلى متوسطة ومناطق متفرقة من شمال الصعيد كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مترو الانفاق الطقس اخبار

أخبار تهمك

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 18 ساعة

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يلمح لإنتقاله إلى ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن الموجة الباردة

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

طوارئ بـ"سوهاج" استعدادا لاستقبال موجة من الطقس السيئ

"الأرصاد": عدم استقرار بالأحوال الجوية غدا واستمرار تساقط الأمطار

عاجل.. تعرف على حالة الطقس الآن في القاهرة والجيزة (صور)

محافظ القليوبية يكلف بشفط مياه الأمطار بنفق سندنهور ببنها (صور)

الفيوم تتخذ عدة إجراءات احترازية لمواجهة ظروف الطقس السيء

سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالجيزة (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:36 ص

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

09:00 م

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status