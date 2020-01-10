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أتليتيكو مدريد يريد مهاجم نابولي في حالة فشل صفقة كافاني

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:17 ص
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كافاني
كافاني
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي أتليتيكو مدريد وضع خطة بديلة للتعاقد مع مهاجم جديد، في حالة فشل ضم نجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني في الميركاتو الشتوي الحالي.


وأوردت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن نادي أتليتيكو مدريد يسعى لضم مهاجم نابولي الإيطالي ومنتخب بولندا أركاديوس ميليك في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


وأضافت التقارير أن كافاني رفض تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي، وسينتظر للصيف المقبل لمغادرة الفريق بالمجان، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.


وكان كافاني على وشك الإنضمام لأتليتيكو مدريد في يناير الجاري، إلا أن التقارير تشير لرفض الفريق الباريسي في التفريط في اللاعب حالياً.


ويتألق ميليك حالياً في صفوف نادي نابولي، حيث ينتهي تعاقده في صيف عام 2021.


وتسببت مفاوضات الروخي بلانكوس مع ميليك في سعي الإدارة لمتديد تعاقد اللاعب، حيث أشارت التقارير لرغبة النادي الإيطالي في تمديد تعاقده حتى عام 2024.


وتبحث إدارة أتليتيكو مدريد ضم مهاجم جديد للفريق، بعد إصابة مهاجم الفريق دييجو كوستا.
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