عمرو دياب يتألق بحفل جدة.. ويعلن طرح ألبومه الجديد بعد ١٠ أيام (فيديو)

تألق الفنان عمرو دياب، في حفله الذي انتهى منذ ساعات قليلة في قاعة ليلتي بجدة، بالمملكة العربية السعودية.





وقدم الهضبة، خلال الحفل باقة من أجمل أغاني ألبوماته القديمة والجديد وذلك وسط صيحات وهتافات جميع الحاضرين.





وأعلن عمرو، خلال الحفل عن موعد طرح ألبومه الجديد ليكون بعد عشرة أيام، فيما لاقى الخبر ترحيبًا من الجمهور.





وعلم "الفجر الفني" من مصادره أن عمرو دياب، يفكر في تغيير اسم الألبوم من "أنا غير" إلى اسم إحدى أغنياته الجديدة الذي لم يتم طرحها حتى الآن "كسينجل".

وأضاف المصدر أن الهضبة، فكر في هذا بسبب عدم تحقيق أغنية "أنا غير" النجاح المتوقع وستكون هذه مفاجآة الهضبة لجمهوره إذا استقر عمرو على تنفيذ هذه الفكرة".





وأضاف المصدر قائلًا: "قدم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين لعمرو دياب على مدار العام الماضي عدد كبير من الأغاني وأبرزهم تامر حسين، بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، أحمد مرزوق، محمد القياتي، صابر كمال، شادي نور".





واستكمل المصدر: "ويشهد هذا الألبوم تعاون الهضبة مع وجوه جديدة مثل الشاعر شادي نور، والملحن بلال سرور، والملحن شريف بدر، كما يقوم الهضبة بلحن أغنية من الألبوم"





واختتم المصدر حديثه قائلا: "الهضبة ينوي طرح 7 أغاني جديدة في الألبوم، وتعاون الهضبة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين، شادي نور، صابر كمال، تركي آل شيخ، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، عمرو مصطفي، محمد يحيى، بلال سرور، شريف بدر، رامي سمير، أسامة الهندي، نادر حمدي، طارق مدكور".



