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تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:20 ص
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بوابة الفجر
نور طلعت
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أحيا الفنان تامر حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم حفلًا غنائيًا ضخمًا بمركز المؤتمرات في دولة الكويت وسط أكبر حضور جماهيري، حيث نفذت التذاكر قبل الحفل بأكثر من ٣ أيام.

ويعد هذا الحفل حسب تصريح الشركة المنظمة له أكبر الحفلات المقامة بدولة الكويت حضورًا حتى الآن والحفلة الأكثر تفاعلًا وذلك لشعبية النجم تامر حسني، الاستثنائية في قلوب محبينه بدولة الكويت.

وغنى تامر حسني، خلال ساعتين عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، أبرزهم عيش بشوقك- يانا يا مافيش- كل مره - يا بنت الآيه - اكتر حاجه - حلم سنين - و اخيرا - عمري ابتدا . يا تاعبني - ناسيني ليه  - بعيش - كفاياك اعذار - إرجعلي.

كما قدم أغنيه "حلو المكان" أكثر من مرة بناء علي طلب الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معه وهزت صيحاته أركان مكان الحفل.

وداعب حسني، الحاضرين بكلمات أغانيه الشهيرة بطله العالم في النكد، وكل سنة وإنت طيب وتليفوني رن.

وحول ملابسات الفيديو الشهير له فى أول حفلاته في دوله الكويت، أوضح تامر أنه قام بالركض من إحدى  المعجبات علي المسرح،  لخوفه الشديد عليها من أي مسائلات قانونيه من الممكن أن تؤذيها و حفاظا علي النظام العام و إحترام عرف وأخلاقيات  البلد والعادات والتقاليد المتبعة بالدوله.

وصعد منظمي الحفل على المسرح قبل نهايته لتكريم الفنان تامر حسني، لحصوله على جائزه جينيس ريكورد و أشاد تامر بالنظام الرائع والتنظيم الراقي من قبل شركه المسيليم برودكشن.

وحرص تامر، في نهايه الحفل على توجيه الشكر لشعب الكويت علي الحضور وحفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره للجاليات العربيه المتواجده في الحفل كما قدم جزيل الشكر للجالية المصريه في الكويت والتي حرص الآلاف منها على التواجد في حفله.

تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)
تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)
تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)
تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)
تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)
تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)
تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)
تامر حسني يسيطر على الكويت بأكبر حضور جماهيري في حفله (صور)
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الكلمات المفتاحية

غنائي حفل تامر حسني الفجر الفني

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