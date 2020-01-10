ليبيا.. الأمن يكشف لأول مرة عن مكان ذبح 21 قبطيًا





كشفت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، عن الموقع الذي تم فيه ذبح 21 شهيدًا مسيحيًا بينهم 20 من المصريين، في عام 2015.وبعد سقوط مدينة سرت الليبية في قبضة الجيش الوطني الليبي، كشفت قوات الأمن عن الموقع الذي نُفذت فيه هذه الجريمة.وقال أحد المسئولين الأمنيين في مقطع فيديو نشرته قناة "218 نيوز" الليبية: "في هذا المكان، نُفذت جريمة بشعة، بشاطئ بحر سرت، حيث نفذ الإجراميون الظلاميون الدواعش جريمة بشعة، وهي قتل 21 قبطي، في 15 فبراير عام 2015".وتابع المسئول الأمني: "اليوم في هذا المكان نؤكد للجميع أن هذا الشاطئ لن يكون إلا للخير والسلام والبهجة والأمان".الجدير بالذكر أن تنظيم داعش بث في شهر فبراير عام 2015 مقطع فيديو مصور، لعملية قتل 21 مسيحيًا بينهم 20 مصريًا قبطيًا، وبعدها نفذ سلاح الجو المصري عمليات ثأر لدمائهم على مواقع تابعة للتنظيم في ليبيا.