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الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. أمطار غزيرة ورعدية

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة الموافق 2020110، لافتة إلى أنه تتساقط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى القاهرة خفيفة إلى متوسطة ومناطق متفرقة من شمال الصعيد كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 9 17
شبين الكوم 9 17
طنطا 10 17
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 11 15
السلوم 8 15
سيوة 7 12
بورسعيد 10 14
دمياط 10 14
الزقازيق 9 16
الإسماعيلية 11 16
السويس 11 17
العريش 8 16
رفح 7 15
رأس سدر 12 15
نخل 3 14
نويبع 10 15
طابا 8 14
كاترين 0 4
الطور 8 13
شرم الشيخ 12 18
الغردقة 11 18
مرسى علم 10 18
الفيوم 9 17
بني سويف 9 17
المنيا 7 17
أسيوط 6 16
سوهاج 5 17
قنا 5 17
الأقصر 6 17
أسوان 9 17
أبو سمبل 6 16
الوادي الجديد 3 16
شلاتين 13 21
أبو رماد 14 20
حلايب 16 19
رأس حدربة 17 20
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