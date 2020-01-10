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عن الأحداث الأميريكية الإيرانية.. عكاشة: "توقعاتي تحققت"

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:35 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي توفيق عكاشة، على إطلاق إيران صواريخ على قاعدة عين الأسد بالعراق، مشيرا إلى أن إيران خيل لها أن بها جنود أمريكان، ولكن أمريكا كانت قد قامت باخلاء هذه القواعد بعد استهدافها لقاسم سليماني.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني تم رفع علم الثأر، وفي اليوم التالي أطلقوا الصواريخ على قاعدة عين الأسد، معقبا: "تاابعت هذه العملية وكأنها عمل سينمائي".

وقال إنه قد توقع خلال الفترة الماضية أن النظام الإيراني سيصطنع حدوتة ليجمع الداخل الإيراني، فإما أن تصطنع بعملية عسكرية مع أحد دول الجوار، أو ستنفذ عملية في إسرائيل، معقبا: "لم تمر أيام حتى نفذت إيران توقعاتي".
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الكلمات المفتاحية

جنازة سليماني توفيق عكاشة ايران وامريكا ايران

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