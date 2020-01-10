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بعد الإعلان عن مسلسلها.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند جوجل

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:09 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما تم الإعلان عن مسلسلها الجديد "ونحب تاني لية" والمقرر عرضه في دارما رمضان.



وتبدأ النجمة ياسمين عبد العزيز، تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تاني لية" خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في البطولة الفنان كريم فهمي،ويعد ذلك أول عمل يجمعهم.



وفي سياق منفصل كانت خاضت ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لأخر نفس" والذي حقق نجاح كبير اثناء عرضه.



"لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى
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