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إعلامي يلعب شطرنج على الهواء

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:06 ص
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شريف عامر يلعب على الهواء
شريف عامر يلعب على الهواء
هدى عبدالرازق
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خاض الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، مباراة في لعبة الشطرنج مع محمد زبيب، كفيف يحصد الميدالية الفضية في بطولة فرق القارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح "زبيب"، بعض قواعد اللعبة، ليعقب "عامر": "أنا مبهمش في الشطرنج حاجة، كنا بنلعب زمان بخطة اسمها خطة نابليون"، ليرد "زبيب": "دي طريقة بطلت ومحدش بها يعملها".

وأشار "زبيب"، إلى أن بطولة فرق القارات لذوي الاحتياجات الخاصة تقام لأول مرة، موضحا أن الاتحاد المصري هو من رشحه لخوض البطولة.
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الكلمات المفتاحية

شطرنج شريف عامر إعلامي

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