Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني real madrid vs atletico madrid

الخميس 09/يناير/2020 - 11:33 م
Advertisements
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
عبدالقادر عرابي
Advertisements
ضرب نادي أتليتيكو مدريد موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد أن تغلب على برشلونة في مباراة نصف النهائي اليوم الخميس بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي إحتضنها ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتقدم الروخي بلانكوس بالهدف الأول عن طريق كوكي، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة، ثم يتقدم أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني.

وبعد أن ألغى الفار هدفين لميسي وجيرارد بيكيه، تمكن لاعبو أتليتيكو مدريد من قلب الطاولة وتسجيل هدفين متتاليين عن طريق ألفارو موراتا من ركلة جزاء، ثم خواكين كوريا من هجمة مرتدة مباغتة.

وسيواجه أتليتكو جاره ريال مدريد في ديربي مدريدي جديد في النهائي، بعد أن تغلب النادي الملكي أمس على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر
وتقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 12 يناير الجاري بملعب الجوهرة المشعة بجدة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sports HD 1، الناقل الحصري والوحيد للبطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة السوبر الاسباني ريال مدريد اليوم ريال مدريد برشلونة الكاس الاسباني

أخبار تهمك

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ ساعة و نصف

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ ساعة و نصف

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: 1.5 مليون يورو تحسم الصفقة الكبري.. حسم صفقة جديدة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:12 م

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

09:00 م

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

11:43 م

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status