موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني real madrid vs atletico madrid

ضرب نادي أتليتيكو مدريد موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد أن تغلب على برشلونة في مباراة نصف النهائي اليوم الخميس بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي إحتضنها ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.





وتقدم الروخي بلانكوس بالهدف الأول عن طريق كوكي، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة، ثم يتقدم أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني.





وبعد أن ألغى الفار هدفين لميسي وجيرارد بيكيه، تمكن لاعبو أتليتيكو مدريد من قلب الطاولة وتسجيل هدفين متتاليين عن طريق ألفارو موراتا من ركلة جزاء، ثم خواكين كوريا من هجمة مرتدة مباغتة.





وسيواجه أتليتكو جاره ريال مدريد في ديربي مدريدي جديد في النهائي، بعد أن تغلب النادي الملكي أمس على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف.





موعد مباراة نهائي كأس السوبر

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 12 يناير الجاري بملعب الجوهرة المشعة بجدة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.





وتنقل المباراة على قناة KSA Sports HD 1، الناقل الحصري والوحيد للبطولة.



