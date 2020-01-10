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رضوى الشربيني تنفعل على الهواء.. والسبب (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:16 ص
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
أمنية فوزي
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قالت الإعلامي رضوى الشربيني، إنها عُرض عليها مشكلة تسببت في استفزازها للغاية، متابعة: "واحدة متجوزة بتقول إن جوزها متقلب المزاج وإنها في مشاكل، ودايمًا أختها بتقولها أتطلقي وأنا هجوزك سيد سيده".

وردت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الخميس: "كذابة الست إللي تقولك إنه في خلال سنين من العشرة مكنش في خناقة وإتنين وعشرة اتكسر فيها حاجات ودغدغوا البيت على بعض فيها، كذابة الست إللي تقول إن كل ما بتطلب من جوزها فلوس بيديها ومش بيقولها معييش، كدابة الست إللي تقول إنها مبسوطة في كل جوازها".

واستكملت: "كذابة الست إللي تقول إنها ممشية جوزها على العجين ميلخبطوش"، وتابعت منفعلة: "كذابة كذابة كذابة، والمودة والرحمة بيبانوا في الزعل مش في الفرح، كذابة الست اللي تقولك اطلقي وهجوزك سيد سيده".
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