قيادة المملكة تهنئ رئيس وزراء إسبانيا الجديد





بعث ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، برقية تهنئة، إلى بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة إسبانيا.





وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.





كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة، لبيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة إسبانيا.





وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.



