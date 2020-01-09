روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)





وفي عهد الملك فؤاد الأول 1338هـ - 1918م، تم تجديد المسجد ومضاعفة مساحته، مع الاحتفاظ بالمدخل والمئذنة القديمة، وسمي بمسجد الفتح الملكي، والمسجد اكتسب أهميته التاريخية في عهد الملك فاروق، الذي كان يحب أداء الصلاة فيه.



وساحة الصلاة داخل المسجد عبارة عن مربع متساوي الأضلاع، تتوسطه أربعة أعمدة من الجرانيت الأحمر، والمحراب الذي يقع بوسط جدار القبلة، مزخرف من الداخل بأنواع من الرخام الملون، وعلى يمينه يوجد منبر من الرخام، زخرف بنقوش نباتية بالحفر البارز ومذهبة.



وألحق بهذا المربع ثلاث مجموعات من المباني من جهته الغربية والجنوبية وكذا الشرقية، وهذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه وهي تشرف على حديقة قصر عابدين ويبلغ ارتفاعها 15،70 متر ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الملكي للمسجد وتقع مئذنة الجامع في الركن الجنوبي الشرقي للجامع.

علمت "الفجر" من مصادرها داخل وزارة السياحة والآثار، أن الدكتور خالد العناني سيشهد غدًا الجمعة، افتتاح جامع الفتح الملكي في حي عابدين والذي يعد أحد أهم المساجد الملكية في القاهرة، وحصلت "الفجر" على عدد من صور المسجد من الداخل قبل افتتاحه، حيث انتهى ترميمه رسميًا منذ أسبوع وتفقده وزيري السياحة والآثار والأوقاف ومحافظ القاهرة.والمسجد كان عبارة عن زاوية صغيرة للصلاة عرفت بجامع الفتح وتطل على شارع عابدين ولما أسس عابدين بك قصره شغل المسجد الجزء الشرقي منه وأوقف عليه الأوقاف فعرف باسم جامع عابدين وعندما أنشأ الخديوي إسماعيل قصر عابدين الملكي، في مكان قصر عابدين بك، أصبح المسجد داخل سور القصر.