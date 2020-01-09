Advertisements
Advertisements
Advertisements

روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 11:27 م
Advertisements
جامع الفتح الملكي
جامع الفتح الملكي
حسام زيدان
Advertisements
علمت "الفجر" من مصادرها داخل وزارة السياحة والآثار، أن الدكتور خالد العناني سيشهد غدًا الجمعة، افتتاح جامع الفتح الملكي في حي عابدين والذي يعد أحد أهم المساجد الملكية في القاهرة، وحصلت "الفجر" على عدد من صور المسجد من الداخل قبل افتتاحه، حيث انتهى ترميمه رسميًا منذ أسبوع وتفقده وزيري السياحة والآثار والأوقاف ومحافظ القاهرة.

والمسجد كان عبارة عن زاوية صغيرة للصلاة عرفت بجامع الفتح وتطل على شارع عابدين ولما أسس عابدين بك قصره شغل المسجد الجزء الشرقي منه وأوقف عليه الأوقاف فعرف باسم جامع عابدين وعندما أنشأ الخديوي إسماعيل قصر عابدين الملكي، في مكان قصر عابدين بك، أصبح المسجد داخل سور القصر.

وفي عهد الملك فؤاد الأول 1338هـ - 1918م، تم تجديد المسجد ومضاعفة مساحته، مع الاحتفاظ بالمدخل والمئذنة القديمة، وسمي بمسجد الفتح الملكي، والمسجد اكتسب أهميته التاريخية في عهد الملك فاروق، الذي كان يحب أداء الصلاة فيه.

وساحة الصلاة داخل المسجد عبارة عن مربع متساوي الأضلاع، تتوسطه أربعة أعمدة من الجرانيت الأحمر، والمحراب الذي يقع بوسط جدار القبلة، مزخرف من الداخل بأنواع من الرخام الملون، وعلى يمينه يوجد منبر من الرخام، زخرف بنقوش نباتية بالحفر البارز ومذهبة.

وألحق بهذا المربع ثلاث مجموعات من المباني من جهته الغربية والجنوبية وكذا الشرقية، وهذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه وهي تشرف على حديقة قصر عابدين ويبلغ ارتفاعها 15،70 متر ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الملكي للمسجد وتقع مئذنة الجامع في الركن الجنوبي الشرقي للجامع.
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والآثار قصر عابدين حي عابدين جامع الفتح الملكي المسجد افتتاح

أخبار تهمك

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ ساعة و 27 دقيقة

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: 1.5 مليون يورو تحسم الصفقة الكبري.. حسم صفقة جديدة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ ساعة و نصف

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ 41 دقيقة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس شؤون الحرمين يتفقد مشروع توسعة الساحات الغربية للمسجد النبوي

45 صورة تكشف عن "جامع المطراوي" الأثر الذي لم يسجل "صور"

قبل افتتاحه بساعات.. ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع فك وتركيب مئذنة مسجد فاطمة الشقراء (صور)

فيصل بن سلمان يدشن الأعمال الإنشائية لـ "متحف السلام"

أمير المدينة يدشن مشروع متحف السلام غرب المسجد النبوي

نكشف حقيقة ما جرى أثناء ترميم جامع خوند أصلباي "قايتباي" بالفيوم (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:12 م

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

09:00 م

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

11:43 م

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status