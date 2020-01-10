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فريدة الشوباشي: انتظرنا رئيس مثل السيسي كثير.. و"أخيرا جه"

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:53 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الشعب المصري لفظ الإخوان بأكبر ثورة في التاريخ، معتبرة أن تبرير جماعة الإخوان التدخل التركي في سوريا وليبيا خيانة بشعة.

وأعربت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، عن تقديرها لتقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي للوطن عن أي شيىء آخر، معقبة: "كنت منتظرة رئيس مثل السيسي من زمان.. وأخيرا جه"، مضيفة أن أردوغان يتصور أن كل النا ساذجة مثل جماعة الإخوان التي تدعمه، والتي ترى الوطن حفنة من التراب العفن.

وأبدت الكاتبة الصحفية، دهشتها من تأييد قطر للغزو التركي على الدول العربية، معقبة: "قطر تابع، وقطر محسوبة علينا دولة عربية وخلاص"، متابعة بسخرية: "المفروض ندور وراء قطر يمكن يطلع لهم أصل تركي"، مثمنة رفض تونس مساعدة تركيا في تمرير قواتهم.
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